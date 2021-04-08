МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти в четверг днем продолжает снижаться, инвесторы обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Азии и тем, как она может повлиять на нефтяной спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.46 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,51%, до 62,83 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 59,33 доллара за баррель. Утром ценовое снижение не превышало 0,5% по обеим маркам.

Ожидания восстановления спроса на нефть связаны с ростом экономической активности в мире и выход из пандемии коронавируса. В то же время оптимистичные долгосрочные перспективы в последнее время были омрачены возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире. В Кремле прокомментировали новые действия США по "Северному потоку 2"

Особое внимание было обращено к ситуации в Азии. В частности, тяжелой обстановка остается в Индии — одном из крупнейших импортеров нефти. Страна находится на третьем месте в мире по числу обнаруженных инфицированных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,8 миллиона случаев COVID-19.

"Борьба между краткосрочным "унынием" и долгосрочным "процветанием" продолжается. С другой стороны, неконтролируемый рост числа случаев COVID-19 ограничивает любую попытку значительного роста цен", — сказал агентству Блумберг брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).