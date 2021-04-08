МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером на фоне роста опасений за снижение спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

По состоянию на 18.25 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,36%, до 62,93 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,64%, до 59,39 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти оказали опасения за восстановление мировой экономики. Так, число заявок на пособие по безработице в США сильно выросло, хотя эксперты ожидали снижения показателя.

"Число заявок на пособие по безработице в США оказалось выше, чем ожидалось, и люди обеспокоены тем, что это воспрепятствует экономическому взлету в США", — сказал агентству Блумберг президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch).

Кроме того, он отметил, что рост числа случаев заражения коронавирусом в Бразилии и Индии вызывает опасения относительно спроса на сырье в этих странах. Индия находится на третьем месте в мире по числу обнаруженных инфицированных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,8 миллиона случаев COVID-19.