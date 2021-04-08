МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером на фоне роста опасений за снижение спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии

Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

По состоянию на 18.25 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,36%, до 62,93 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,64%, до 59,39 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти оказали опасения за восстановление мировой экономики. Так, число заявок на пособие по безработице в США сильно выросло, хотя эксперты ожидали снижения показателя.

"Число заявок на пособие по безработице в США оказалось выше, чем ожидалось, и люди обеспокоены тем, что это воспрепятствует экономическому взлету в США", — сказал агентству Блумберг президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch).

Кроме того, он отметил, что рост числа случаев заражения коронавирусом в Бразилии и Индии вызывает опасения относительно спроса на сырье в этих странах. Индия находится на третьем месте в мире по числу обнаруженных инфицированных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,8 миллиона случаев COVID-19.