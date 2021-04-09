Цены на нефть снижаются на опасениях за спрос и на укреплении доллара
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению в пятницу днем на фоне возобновившихся опасений за восстановление спроса и на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.50 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35%, до 62,97 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 59,48 доллара за баррель.
На нефтяном рынке преобладают беспокойства относительно ситуации с коронавирусом. Недавнее ужесточение карантинных ограничений в ряде стран Европы, а также высокие темпы заболеваемости в Индии ставят под сомнение краткосрочные перспективы восстановления спроса.
Дополнительное давление на котировки нефти оказывает укрепление доллара, поскольку это делает ее невыгодной для держателей иной валюты.
Инвесторы также продолжают следить за переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Предыдущее очное заседание комиссии на том же уровне состоялось в Вене во вторник. Все участники заявили о том, что встреча была успешной и конструктивной. По итогам были сформированы две рабочие группы на уровне экспертов — по отмене американских санкций против Ирана и ядерным вопросам.
"Обеспокоенность по поводу возобновления распространения вируса в различных частях мира окажет давление на цены (на нефть — ред.), в то время как вероятность возврата иранских баррелей может иметь негативное влияние в долгосрочной перспективе", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик по сырьевому рынку Samsung Futures Inc. Ким Квангра (Kim Kwangrae).
https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833426181.html