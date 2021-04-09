МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению в пятницу днем на фоне возобновившихся опасений за восстановление спроса и на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.50 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35%, до 62,97 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 59,48 доллара за баррель.

На нефтяном рынке преобладают беспокойства относительно ситуации с коронавирусом. Недавнее ужесточение карантинных ограничений в ряде стран Европы, а также высокие темпы заболеваемости в Индии ставят под сомнение краткосрочные перспективы восстановления спроса.

Дополнительное давление на котировки нефти оказывает укрепление доллара, поскольку это делает ее невыгодной для держателей иной валюты. Российский рынок новых грузовых автомобилей в марте вырос на 45%

Инвесторы также продолжают следить за переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Предыдущее очное заседание комиссии на том же уровне состоялось в Вене во вторник. Все участники заявили о том, что встреча была успешной и конструктивной. По итогам были сформированы две рабочие группы на уровне экспертов — по отмене американских санкций против Ирана и ядерным вопросам.

"Обеспокоенность по поводу возобновления распространения вируса в различных частях мира окажет давление на цены (на нефть — ред.), в то время как вероятность возврата иранских баррелей может иметь негативное влияние в долгосрочной перспективе", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик по сырьевому рынку Samsung Futures Inc. Ким Квангра (Kim Kwangrae).