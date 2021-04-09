МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на фоне сохранения опасений относительно спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился перед выходными

По состоянию на 20.05 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16%, до 63,1 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 59,46 доллара за баррель.

Трейдеры оценивают перспективы восстановления спроса на нефть в условиях ослабления ограничений добычи нефти ОПЕК+ и новостей об ухудшении ситуации с коронавирусом. Недавнее ужесточение карантинных ограничений в ряде стран Европы, а также высокие темпы заболеваемости в Индии ставят под сомнение краткосрочные перспективы восстановления спроса на нефть.

Руководитель по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что восстановление спроса на сырье может сдержать третья волна коронавируса.

Старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), которого также цитирует агентство, отметил, что в условиях ослабления сокращения добычи нефти ОПЕК+ "потенциал роста цен на нефть кажется ограниченным". При этом он отметил, что по мере восстановления спроса "инвесторы будут видеть свет в конце туннеля".

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 9 апреля, осталось на уровне предыдущей недели в 337 агрегатов.