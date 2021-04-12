2021-04-12T07:17:54+03:00
2021-04-12T07:17:54+03:00
2021-04-12T07:17:54+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210412/833437155.html
Курс рубля символически снижается к доллару и растет к евро
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Курс рубля в начале торгов слабо снижается к доллару и столь же незначительно подрастает к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск... ПРАЙМ, 12.04.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов слабо снижается к доллару и столь же незначительно подрастает к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск понедельника растёт на 4 копейки, до 77,43 рубля, курс евро — снижается на 3 копейки, до 92,12 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,05%, до 62,98 доллара за баррель.
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