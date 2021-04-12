МОСКВА, 12 апреля — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов слабо снижается к доллару и столь же незначительно подрастает к евро, следует из данных Московской биржи. Названы основные факторы, которые давят на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск понедельника растёт на 4 копейки, до 77,43 рубля, курс евро — снижается на 3 копейки, до 92,12 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,05%, до 62,98 доллара за баррель.

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