МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в понедельник на фоне продолжающегося роста числа обнаружения инфицированных коронавирусом в Азии, свидетельствуют данные торгов. Экономист предупредил россиян о скором крахе финансовых рынков

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,81%, до 3422,7 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,49%, до 2203,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,07%, до 28371 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,07%, до 3134,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,35%, до 6970,7 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,66%, до 29573 пунктов.

Инвесторов продолжает беспокоить ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Азии. В частности, наиболее тяжелой обстановка с коронавирусом остается в Индии. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 13,3 миллиона случаев COVID-19. Накануне власти Дели запретили до 30 апреля проведение массовых собраний и мероприятий, ограничили число пассажиров в общественном транспорте.

Кроме того, карантинные ограничения продолжают ужесточаться и в Японии. С понедельника еще в трех префектурах страны начал действовать особый режим. В Токио также усиленные меры ввести всели через две недели после отмены режима чрезвычайной ситуации, который длился с 8 января.

"Темпы внедрения вакцинации в Азии остаются медленными, но что более тревожно, это возобновившееся ускорение роста случаев заражений, со "вторыми волнами", захватившими Индию, Филиппины и теперь Таиланд", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес.

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