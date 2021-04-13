МОСКВА, 13 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись снижением. Рост доходности гособлигаций США подорвал спрос на этот драгоценный металл, подтолкнув его котировки к минимальной цене на закрытие торгов за неделю. Биржи США снизились после рекордов на прошлой неделе

Распродажу облигаций спровоцировали комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о "переломном моменте" в экономике США, а также возросший оптимизм по поводу экономического роста и занятости, отмечает директор по маркетингу GoldCore Дэвид Расселл.

В интервью передаче 60 Minutes Пауэлл подтвердил, что руководство центрального банка хотело бы, чтобы инфляция задержалась на уровне выше 2%, прежде чем обсуждать вопрос о повышении процентных ставок.

Рост доходности в результате распродажи облигаций является "негативным фактором для золота в краткосрочной перспективе", поясняет Расселл.

Внимание инвесторов теперь будет направлено на отчет по инфляции. Публикация индекса потребительских цен (CPI) США ожидается в 12.30 по Гринвичу во вторник. Эти данные могут повлиять на динамику цен на золото, которое рассматривается как страховка от роста цен.

"Теперь, когда ФРС уделяет больше внимания занятости, нежели инфляции, увидим ли мы первые признаки ускорения инфляции?", — размышляет Рассел. В среду будет опубликована Бежевая книга ФРС, которая позволит из первых рук получить представление об укреплении экономики США, добавляет он.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись снижением на 12,10 доллара, или на 0,7%, по 1732,70 доллара за унцию. Согласно данным FactSet, это самая низкая с 5 апреля цена закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов. По итогам предыдущей недели фьючерсы на золото выросли примерно на 1%.

Котировки майских фьючерсов на серебро снизились на 46 центов, или 1,8%, до 24,87 доллара за унцию. По итогам прошлой недели они выросли на 1,3%.

С начала года фьючерсы на золото упали в цене примерно на 8%, хотя последовательно и торговались в "достаточно узком диапазоне", отметили аналитики ICICI Bank в аналитической записке в понедельник.

Они ожидают, что во 2-м квартале траектория котировок "будет достаточно плоской", поскольку инвесторы будут ждать от ФРС дополнительной индикации относительно сроков рассмотрения вопроса о повышении процентных ставок.

Во второй половине года цены на золото могут упасть на фоне повышения доходности гособлигаций США и улучшения перспектив роста мировой экономики, которые будут ограничивать спрос на активы-убежища, полагают в ICICI Bank.

По оценкам аналитиков ICICI Bank, во 2-м квартале золото будет торговаться в диапазоне 1650-1800 долларов, а во втором полугодии может произойти коррекция цен до диапазона 1550-1650 долларов.

Инвесторы также следят за новостями из Китая. В ходе симпозиума на прошлой неделе премьер-министр Китая Ли Кэцян поднял вопрос об ужесточении регулирования сырьевого рынка для снижения издержек компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Синьхуа.

Майские фьючерсы на медь закрылись снижением на 0,5% до 4,02 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину потеряли в цене почти 2,9%, закрывшись по 1174,80 доллара за унцию. Июньские контракты на палладий подорожали на 1,4% до 2671,90 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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