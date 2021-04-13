МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Розничные инвесторы после прохождения теста на знание рисков смогут приобретать инвестиционные облигации со структурным доходом, зависящим от стоимости акций и фьючерсов на сырье. Об этом пишет РБК со ссылкой на последнюю версию законопроекта об ограничении сложных продуктов для неквалифицированных инвесторов. Требования тестирования будут распространяться на иностранных инвесторов

Проект после нескольких месяцев обсуждений могут рассмотреть во втором чтении до конца апреля, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ предполагает, что простые инструменты, такие, как акции будут доступны инвесторам по умолчанию до 1 октября 2021 года, а более сложные, например, маржинальная торговля, — с этой даты, но с условием прохождения тестирования. В отношении структурных продуктов ЦБ избрал более жесткую позицию. Купить сложный структурный продукт неквалифицированному инвестору нельзя будет как минимум до 1 апреля 2022 года, за исключением нескольких инструментов.

После успешной сдачи теста неопытные инвесторы смогут покупать облигации, выплата дохода по которым зависит от изменений различных показателей, среди которых уровень инфляции, цена фьючерса на драгметаллы или нефть, цена на акции или облигации, торгуемые на российской бирже, за исключением акций и облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, установленный Банком России курс валюты, биржевые индексы.

Доступ к таким инструментам банки и брокеры смогут предоставлять, когда будут утверждены стандарты проведения тестирования.

Читайте также:

Стали известны примеры вопросов для тестирования частных инвесторов