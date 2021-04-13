МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник на фоне китайской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США закрылись снижением

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01%, до 3412,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,63%, до 2202,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,13%, до 28716,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,97%, до 3166,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 6974,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,04%, до 29847 пунктов.

Во вторник инвесторы с оптимизмом отыгрывают данные из КНР. Так, экспорт страны в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Аналитики прогнозировали чуть больший рост объема экспорта Китая, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В последнее время снижение на рынках Азии было связано со вновь возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире и регионе. В то же время эксперты, мнение которых приводит агентство Блумберг, отмечают некоторое продолжение оптимистичных настроений, поскольку кампании вакцинации поддерживают ожидания трейдеров по открытию экономики в ближайшем будущем.

"Хотя неопределенность остается, пандемия коронавируса проходит, и успешное развертывание программ вакцинации позволяет экономике вновь открыться. Несмотря на опасения по поводу мутаций вируса и возобновления карантина в ряде регионов, предприятия и домашние хозяйства показали себя устойчивыми и изобретательными", — приводит агентство слова аналитиков Aviva Investors.

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