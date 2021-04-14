МОСКВА, 14 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник закрылись ростом после выхода данных, показавших рост потребительских цен в США в марте четвертый месяц подряд. Инфляция потребительских цен в США достигла самой высокой отметки за два с половиной года, повысив привлекательность золота, которое часто рассматривается как инструмент хеджирования инфляционных рисков. Биржи США в выросли, несмотря на негатив по вакцине

Индекс потребительских цен (CPI) США в марте подскочил на 0,6%, сообщили во вторник в правительстве США, чему способствовало подорожание нефти. Экономисты, опрошенные Dow Jones и Wall Street Journal, предполагали рост потребительских цен на 0,5%. В годовом выражении уровень инфляции в марте вырос до 2,6% с 1,7%.

Показатель "немного превысил ожидания, показав, что экономика США нагревается быстрее, чем предполагалось", говорит Джейсон Тид из Gold Bullion Strategy Fund.

Он отмечает, что значительная часть инфляционного давления может быть связана с ростом цена на бензин, и что базовая инфляция ниже. В целом "золото позитивно реагирует на новости, однако его краткосрочная динамика не является индикатором долгосрочных трендов", говорит Тид.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись ростом на 14,90 доллара, или на 0,9%, по 1747,60 доллара за унцию. Накануне котировки металла завершили торги на самой низкой отметке закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с 5 апреля, согласно данным FactSet.

“Вероятно, инфляция продолжит ускоряться, и ее показатели в следующие несколько месяцев могут показаться необычайно высокими, так как низкий базовый уровень, связанный с эффектом локдаунов в 2020 году, искажает данные”, – отмечает рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

"Федеральная резервная система США ожидает, что после временного ускорения темпы инфляции выровняются, — говорит он. — Возможная ошибочность таких предположений является ключевым риском, и ценовое давление остается повышенным. Фактически, усиление ожиданий роста потребительских цен может вылиться в реальное повышение уровней цен".

Во вторник динамику цен на золото определяла также доходность казначейских облигаций, которые являются альтернативой золоту в качестве актива-убежища.

После публикации мартовского CPI доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3,9 базисных пункта, до примерно 1,63%. Снижение доходности гособлигаций повышает инвестиционную привлекательность золота, которое не приносит купонного дохода.

Майские фьючерсы на серебро выросли в цене на 56 центов, или на 2,3%, до 25,43 доллара за унцию. В понедельник котировки драгоценного металла снизились на 1,8%.

Майские фьючерсы на медь подорожали на 0,3% до 4,03 доллара за фунт. Июльские контракты на платину снизились в цене на 1,5% до 1157,10 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий подросли на 0,9% до 2696,90 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Бумаги российских компаний закрыли торги в основном ростом