МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти увеличивает темпы роста в среду днем в ожидании публикации данных министерства энергетики США о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,7% — до 64,77 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 1,71%, до 61,21 доллара за баррель.

В среду трейдеры ожидают официальных данных минэнерго США о запасах нефти в стране. Прогнозируется, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,9 миллиона баррелей. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что показатель снизился на 3,61 миллиона баррелей. МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

Кроме того, поддержку ценам оказывают и данные доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Организация снова улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и ожидает его рост на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

"Комбинация беспрецедентных бюджетных стимулов и кампаний вакцинации обеспечит прочную основу для восстановления спроса на нефть во второй половине текущего года", — сказал агентству Блумберг аналитик PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock).

Способствует росту стоимости сырья и ослабление доллара. Снижение курса американской валюты делает нефть более доступной для держателей другой валюты.