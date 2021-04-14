МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 2% в среду вечером, а стоимость марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель впервые с 1 апреля, на волне оптимистичных ожиданий рыночных "быков", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,81%, до 64,82 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 61,28 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость Brent превысила отметку в 65 долларов за баррель впервые с 1 апреля. Названы самые популярные бизнес-идеи россиян

Инвесторы ожидают данных минэнерго США о запасах нефти в стране. Эксперты полагают, что за минувшую неделю показатель снизился на 2,9 миллиона баррелей. Ранее в среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 3,61 миллиона баррелей.

Глава отдела сырьевой стратегии ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что позитивом для цен на нефть служат данные API, а также слабый доллар.

Кроме того, трейдеры оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Организация снова повысила прогноз мирового спроса на нефть и ожидает его роста по итогам года на 5,7 миллиона баррелей в сутки.