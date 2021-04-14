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https://1prime.ru/Financial_market/20210414/833466013.html
Акции Coinbase дорожают на 55% в первый день торгов на бирже Nasdaq
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Бумаги криптобиржи Coinbase подскочили в цене более чем на 55% в первый день торгов на бирже Nasdaq, следует из данных торгов. По состоянию на 20.51 мск акции Coinbase на бирже... ПРАЙМ, 14.04.2021
coinbase, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Бумаги криптобиржи Coinbase подскочили в цене более чем на 55% в первый день торгов на бирже Nasdaq, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.51 мск акции Coinbase на бирже Nasdaq дорожают на 55,89%, до 389,72 доллара, максимальная цена достигала 429,02 доллара в ходе торгов. С учетом такой цены полностью разбавленная капитализация компании превысила 100 миллиардов долларов, рыночная — 77,6 миллиарда долларов.
Ранее компания сообщала, что 14 апреля торги акциями биржи начнутся под тикером "COIN" на бирже Nasdaq.
Старт торгов акциями биржи приходится на рекордный рост биткоина. Ранее на бирже Binance цена биткоина достигла очередного исторического рекорда — 64,85 тысячи долларов.
Ранее биржи Европы закрылись в основном ростом