МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Бумаги криптобиржи Coinbase подскочили в цене более чем на 55% в первый день торгов на бирже Nasdaq, следует из данных торгов. Фондовые биржи США растут на отчетности банков

По состоянию на 20.51 мск акции Coinbase на бирже Nasdaq дорожают на 55,89%, до 389,72 доллара, максимальная цена достигала 429,02 доллара в ходе торгов. С учетом такой цены полностью разбавленная капитализация компании превысила 100 миллиардов долларов, рыночная — 77,6 миллиарда долларов.

Ранее компания сообщала, что 14 апреля торги акциями биржи начнутся под тикером "COIN" на бирже Nasdaq.

Старт торгов акциями биржи приходится на рекордный рост биткоина. Ранее на бирже Binance цена биткоина достигла очередного исторического рекорда — 64,85 тысячи долларов.

Ранее биржи Европы закрылись в основном ростом