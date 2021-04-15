МОСКВА, 15 апр — Dow Jones. Dow Jones Industrial Average открылся ростом и поднялся на 234 пункта, задав внутридневной максимум на фоне впечатляющей отчетности нескольких банков. Позднее индекс растерял часть завоеваний. Основная их часть была утрачена после выхода Бежевой книги ФРС, указавшей на ускорение экономики США до умеренных темпов, а также на повышение предприятиями цен в период с февраля по начало апреля. Золото подешевело на фоне роста доходности гособлигаций США

После публикации этого отчета инвесторы стали активнее продавать акции технологических и других быстро растущих компаний. В результате Dow закрылся ростом всего на 53,62 пункта, или на 0,2%, до 33730,89, что на 0,2% ниже рекорда на закрытие торгов, поставленного в пятницу. S&P 500, который в ходе сессии тоже поднимался до самой высокой отметки всех времен, к закрытию торгов ушел в минус, потеряв 16,93 пункта, или 0,4%, и опустившись до 4124,66. Nasdaq Composite продолжил падение, снизившись на 138,26 пункта, или на 1%, до 13857,84.

Аналитики полагают, что в ближайшие дни и недели основное внимание инвесторов будет приковано к корпоративной отчетности. Инвесторы с оптимизмом оценивают потенциальные финансовые результаты крупнейших компаний США и их перспективы до конца года, так как рассчитывают на резкое восстановление экономики. Масштабная государственная поддержка и неоднократные заявления Федеральной резервной системы США о том, что она продолжит проводить мягкую политику, в целом снизили опасения, связанные с темпами вакцинации и открытия экономики. Биржи Европы закрылись в основном ростом

Директор команды Janus Henderson Investors по диверсифицированным инвестициям Пол О'Коннор рекомендует наблюдать в ближайшие недели за фундаментальными показателями, "Думаю, нас ждут примечательные корпоративные результаты и очень высокие макроэкономические показатели, — говорит он. — Важнее всего будет понять, подтверждают ли эти фундаментальные показатели ту картину, которая наблюдается на рынках".

В среду инвесторы получили дополнительные сигналы о том, как Федеральная резервная система планирует сворачивать стимулирование финансовых рынков, которое проводится с начала пандемии Covid-19.

Выступая в среду на виртуальном мероприятии председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк начнет сокращать покупки облигаций "намного раньше", чем перейдет к повышению процентных ставок. При этом он добавил, что ФРС вряд ли будет повышать ставки в этом году. Эти комментарии, прозвучавшие раньше публикации Бежевой книги, особого влияния на рынок не оказали.

В Европе Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%. Азиатские фондовые индексы преимущественно завершили день с ростом. Гонконгский Hang Seng набрал 1,4%, китайский Shanghai Composite – 0,6%, но японский Nikkei 225 опустился на 0,4%.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com и Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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