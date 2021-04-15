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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210415/833467254.html
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
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Рубль в четверг утром снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.07 мск четверга рос на 17 копеек — до 76,04 рубля, курс... ПРАЙМ, 15.04.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.07 мск четверга рос на 17 копеек — до 76,04 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 91,01 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия — 66,58 доллара за баррель.
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