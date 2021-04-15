МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.07 мск четверга рос на 17 копеек — до 76,04 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 91,01 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия — 66,58 доллара за баррель.

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