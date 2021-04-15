МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти в четверг днем продолжает коррекционно снижаться после скачка цен накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36%, до 66,34 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 62,89 доллара за баррель.

Котировки нефти продолжают снижаться после резкого увеличения днем ранее. В среду это сырье подорожало почти на 5% после появления информации о большем, чем ожидалось, снижении его запасов в США, а также о повышении прогнозов относительно спроса Международным энергетическим агентством (МЭА) и ОПЕК. Рынок ждет подробностей о первом в России блокчейн-операторе

Поэтому сегодняшнее небольшое удешевление может оказаться лишь лёгкой коррекцией. Аналитики сохраняют ожидания дальнейшего роста цен на нефть после возобновления наконец транспортного сообщения между странами и снятия когда-нибудь ограничений на передвижения внутри государств, введённых в связи с новым коронавирусом.

"Ситуация на нефтяном рынке остается благоприятной. Картина продолжает улучшаться, несмотря на ограничения в Европе и Индии", — сказал агентству Блумберг аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).