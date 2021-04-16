МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти незначительно растет в пятницу, — инвесторы отыгрывают экономические данные по Китаю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% — до 67,03 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 63,55 доллара за баррель.

Стоимость нефти продолжает расти пятую торговую сессию подряд. За текущую неделю нефть уже подорожала на 6,5-7,2%. В пятницу котировки поддерживает статистика по Китаю, одному из крупнейших потребителей нефти.

ВВП страны в первом квартале вырос на 18,3% в годовом выражении. При этом показатель оказался чуть хуже прогнозов аналитиков. А розничные продажи в Китае в марте подскочили на 34,2% в годовом выражении, что оказалось значительно лучше прогнозов. Дилеры спрогнозировали рост цен на новые авто в России во II квартале

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что внешний фон на рынке по-прежнему противоречивый. "В США наступает автомобильный сезон, но при этом мы видим новости о том, что Индия фиксирует 200 тысяч заразившихся (коронавирусом – ред.) в сутки", — сказал он агентству Блумберг.

По мнению аналитика, на таком фоне цены на нефть некоторое время будут оставаться в нынешнем диапазоне.