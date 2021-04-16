МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не показывают единой динамики в пятницу вечером после роста в течение четырех торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Рубль сдержанно реагирует на ответные меры России на американские санкции

По состоянию на 20.13 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03% — до 66,96 доллара, майских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,2%, до 63,33 доллара за баррель. Днем цены на нефть росли.

С начала недели нефть подорожала почти на 5%. Такому росту способствовал целый ряд оптимистичных факторов, улучшающих ожидания по спросу на нефть и предложению этого сырья на рынке. Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз роста спроса на нефть, а ее запасы в США сильно сократились. Новости о росте ВВП Китая на 18,3% в первом квартале в годовом выражении поддержали надежды на скорое восстановление экономики и улучшение спроса на нефть.

В то же время ситуация с распространением коронавируса остается неопределенной. Вакцинация в странах по всему миру продолжается, но число случаев заражения в некоторых странах увеличивается.

"Во всем мире по-прежнему сохраняется тревожная ситуация с коронавирусом, в некоторых местах число случаев заражения резко возросло", — отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдафф (John Kilduff), слова которого приводит агентство Блумберг.

При этом, по его мнению, цены на нефть "проделали длинный путь за короткое время", поэтому снижение цен может быть результатом фиксации прибыли.

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 16 апреля, выросло на 7 штук, до 344 агрегатов.