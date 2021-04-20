МОСКВА, 20 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись с понижением, сдав позиции, завоеванные на прошлой неделе. Американские биржи снизились в понедельник в рамках коррекции

Золото оказалось неспособно продолжить восстановление прошлой недели, при этом отсутствовал какой-либо единый фактор, влияющий на динамику цен, говорит Джефф Райт, отвечающий за инвестиции в Wolfpack Capital.

Июньские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX упали на 9,60 доллара, или 0,5%, до 1770,60 доллара за унцию. В пятницу рост составил примерно 2%, что стало самым значительным приростом по итогам недели с 18 декабря 2020 года.

Майские фьючерсы на серебро упали на 27 центов, или 1%, до 25,84 доллара за унцию.

Доходность 10-летни казначейских облигаций также снизилась.

Индекс доллара США ICE снизился на 0,5% до 91,103.

Некоторые аналитики полагают, что катализатором роста цен на золото в дальнейшем могут стать напряженность между Россией и США и беспокойство относительно темпов вакцинации от COVID-19 по всему миру.

Органы здравоохранения США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за опасений относительно связи между препаратом и возникновением тромбов, передает Wall Street Journal. Власти рассматривают возможность ограничения вакцинации пожилых людей препаратом Johnson & Johnson.

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи в воскресенье заявил, что ожидает возобновления применения вакцины Johnson & Johnson в США. Такое решение может быть принято к пятнице, отметил он.

Между тем данные, свидетельствующие о восстановлении экономики США, поспособствовали покупкам рискованных активов и могут привести к сокращению инвестиционного спроса на золото в краткосрочной перспективе.

"На прошлой неделе поддержку ценам на золото оказало снижение доходности гособлигаций и ослабление доллара", — отметил Лукман Отунуга, старший аналитик исследовательского департамента FXTM.

“Золото в этом месяце подорожало более чем на 4% и может продолжить рост в цене на фоне усиления напряженности между США и Россией. Однако медведи также могут активизироваться, так как данные двух крупнейших экономик мира по-прежнему весьма воодушевляющие и, возможно, улучшат настрой мировых рынков", – отметил он.

“Если возобладает склонность к риску, интерес к золоту, имеющему статус актива-убежища, может ослабнуть”, – добавил эксперт.

Между тем Россия в пятницу ввела санкции против восьми высокопоставленных сотрудников правительства США, включая директора ФБР Кристофера Рея и директора Национальной разведывательной службы Аврил Хэйнс. До этого президент США Джо Байден объявил новые санкции против России, предостерегая при этом от "цикла эскалации".

Майские фьючерсы на медь выросли на 1,7% до 4,24 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину снизились на 0,2% до 1206,50 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий выросли на 1,4% до 2813,60 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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