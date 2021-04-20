МОСКВА, 20 апр — Dow Jones. Американские фондовые индексы в понедельник упали на фоне потерь практически во всех секторах, от акций технологических компаний, до бумаг компаний розничной торговли. Цены на нефть выросли на сообщениях из Ливии

Инвесторы начали неделю настороженно. На этой неделе ожидаются отчеты ряда "голубых фишек", и инвесторы смогут узнать ожидания бизнесов относительно темпов восстановления экономики. Фондовые управляющие будут анализировать, оправданы ли высокие оценки акций, установившиеся после недавнего ралли, благодаря которому DJIA и S&P 500 на прошлой неделе достигли рекордных высот.

"После сильных изменений рынок взял паузу, чтобы передохнуть и провести некоторую переоценку, – говорит Каролайн Симмонс, инвестиционный директор в британском офисе UBS Asset Management. – Участники рынка проводят переоценку, ждут новостей, которые могли бы указать на сохранение курса роста и инфляции".

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 123,04 пункта, или 0,4%, до 34077,63 пункта. В пятницу индекс закрылся рекордным ростом.

S&P 500 упал на 22,21 пункта, или 0,5%, до 4163,26 пункта. Nasdaq Composite снизился на 137,57 пункта, или 1%, до 13914,77 пункта.

Акции Peloton упали на 7,3%. Федеральный регулятор безопасности США заявил на выходных, что потребителям с детьми и домашними животными не рекомендуется использовать беговые дорожки компании.

Бумаги Tesla подешевели на 3,4% – в субботу поздно вечером севернее Хьюстона произошла авария с участием автомобиля Tesla, который, по мнению властей, передвигался без водителя. Автомобиль врезался в дерево, два человека погибло.

Акции GameStop подорожали на 6,3% после того, как она объявила об отставке генерального директора.

Акции Harley-Davidson подскочили на 9,7%. Цены на золото снизились, сдав завоеванные на прошлой неделе позиции

Что касается отчетности за 1-й квартал, то позднее на этой неделе отчитаются Procter & Gamble, Netflix и Lockheed Martin

"Я полагаю, что в целом отчеты будут оптимистичные, а динамика положительной, – отметил Фахад Камал, инвестиционный директор Kleinwort Hambros. – Пока результаты будут совпадать с ожиданиями, которые весьма высокие, ралли сможет продолжаться".

Биткоин стабилизировался около 55900 долларов после падения на выходных почти на 12%. Тем временем центральный банк Турции в пятницу заявил, что запретит использовать криптовалюту для совершения платежей.

"(Криптовалютный рынок) сейчас на взводе, – отмечает валютный аналитик LMAX Джоэль Крюгер. – Турция объявила о принципиальных ограничениях, в выходные котировки отреагировали на опасения инвесторов".

Некоторые трейдеры, по словам Крюгера, не исключают, что Министерство финансов США примет аналогичное решение.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,1% после роста в течение четырех сессий подряд.

Большинство азиатских фондовых индексов повысились. Shanghai Composite набрал 1,5%, он провел лучшую сессию за три недели. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%. В то же время ведущий биржевой индекс Индии упал на 1,8%, так как число зараженных Covid-19 в стране продолжает расти.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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