Фондовые индексы США упали в начале недели
МОСКВА, 20 апр — Dow Jones. Американские фондовые индексы в понедельник упали на фоне потерь практически во всех секторах, от акций технологических компаний, до бумаг компаний розничной торговли.
Инвесторы начали неделю настороженно. На этой неделе ожидаются отчеты ряда "голубых фишек", и инвесторы смогут узнать ожидания бизнесов относительно темпов восстановления экономики. Фондовые управляющие будут анализировать, оправданы ли высокие оценки акций, установившиеся после недавнего ралли, благодаря которому DJIA и S&P 500 на прошлой неделе достигли рекордных высот.
"После сильных изменений рынок взял паузу, чтобы передохнуть и провести некоторую переоценку, – говорит Каролайн Симмонс, инвестиционный директор в британском офисе UBS Asset Management. – Участники рынка проводят переоценку, ждут новостей, которые могли бы указать на сохранение курса роста и инфляции".
По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 123,04 пункта, или 0,4%, до 34077,63 пункта. В пятницу индекс закрылся рекордным ростом.
S&P 500 упал на 22,21 пункта, или 0,5%, до 4163,26 пункта. Nasdaq Composite снизился на 137,57 пункта, или 1%, до 13914,77 пункта.
Акции Peloton упали на 7,3%. Федеральный регулятор безопасности США заявил на выходных, что потребителям с детьми и домашними животными не рекомендуется использовать беговые дорожки компании.
Бумаги Tesla подешевели на 3,4% – в субботу поздно вечером севернее Хьюстона произошла авария с участием автомобиля Tesla, который, по мнению властей, передвигался без водителя. Автомобиль врезался в дерево, два человека погибло.
Акции GameStop подорожали на 6,3% после того, как она объявила об отставке генерального директора.
Акции Harley-Davidson подскочили на 9,7%.
Что касается отчетности за 1-й квартал, то позднее на этой неделе отчитаются Procter & Gamble, Netflix и Lockheed Martin
"Я полагаю, что в целом отчеты будут оптимистичные, а динамика положительной, – отметил Фахад Камал, инвестиционный директор Kleinwort Hambros. – Пока результаты будут совпадать с ожиданиями, которые весьма высокие, ралли сможет продолжаться".
Биткоин стабилизировался около 55900 долларов после падения на выходных почти на 12%. Тем временем центральный банк Турции в пятницу заявил, что запретит использовать криптовалюту для совершения платежей.
"(Криптовалютный рынок) сейчас на взводе, – отмечает валютный аналитик LMAX Джоэль Крюгер. – Турция объявила о принципиальных ограничениях, в выходные котировки отреагировали на опасения инвесторов".
Некоторые трейдеры, по словам Крюгера, не исключают, что Министерство финансов США примет аналогичное решение.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,1% после роста в течение четырех сессий подряд.
Большинство азиатских фондовых индексов повысились. Shanghai Composite набрал 1,5%, он провел лучшую сессию за три недели. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%. В то же время ведущий биржевой индекс Индии упал на 1,8%, так как число зараженных Covid-19 в стране продолжает расти.
— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
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