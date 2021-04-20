МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рубль утром прибавляет против доллара и перешел к снижению против евро на фоне дорогой нефти и укрепления европейской валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США упали в начале недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.20 мск вторника снижался на 12 копеек — до 76,23 рубля, курс евро повышался на 6 копеек, до 91,98 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,81% — до 67,59 доллара за баррель. Евро к доллару растет на форексе на 0,22%, до 1,2062 доллара.

На открытии торгов курс доллара снижался на 11 копеек, евро — на 5 копеек.

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