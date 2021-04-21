МОСКВА, 21 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник выросли, получив поддержку со стороны снижения доходности казначейских облигаций США. При этом они так и не смогли восстановить потери, понесенные днем ранее. Рубль вечером падает на внешнем негативе

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась и на момент написания статьи составляла около 1,56%. Падение доходности гособлигаций может повысить инвестиционный спрос на деноминированные в долларах драгоценные металлы для зарубежных покупателей.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 7,80 доллара, или 0,4%, до 1778,40 доллара за унцию после снижения на 0,5% днем ранее. В пятницу фьючерсы закрылись на самом высоком уровне с 24 февраля.

В краткосрочной перспективе цены на золото могут быть уязвимы перед угрозой ослабления спроса из Индии и роста процентных ставок в США, однако это может быть компенсировано ослаблением доллара, пишут аналитики брокерской фирмы Zaner.

Аналитики Zaner указывают на новости о том, что импорт золота в Китай достиг 14-летнего максимума.

Майские контракты на серебро закрылись почти без изменений, по 25,84 доллара за унцию, после снижения в понедельник на 1%.

Торги во вторник проходили на фоне растущей обеспокоенности относительно роста числа заражений Covid-19 в ряде стран, включая Индию, которая в настоящее время находится на втором месте по числу заболеваний в мире.

Майские фьючерсы на медь упали на 0,6% до 4,21 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину снизились на 0,9% до 1196,30 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий снизились на 2% до 2757,40 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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