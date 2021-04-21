2021-04-21T07:18:16+03:00
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2021-04-21T07:18:16+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210421/833507409.html
Курс рубля слабо снижается против доллара и евро
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Курс рубля в среду утром незначительно снижается против основных резервных валют на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09... ПРАЙМ, 21.04.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в среду утром незначительно снижается против основных резервных валют на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск поднимается на 7 копеек, до 76,9 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 92,51 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent в то же время опускается на 0,66%, до 66,13 доллара за баррель.
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