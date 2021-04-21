МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в среду утром незначительно снижается против основных резервных валют на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть завершили вторник с понижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск поднимается на 7 копеек, до 76,9 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 92,51 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent в то же время опускается на 0,66%, до 66,13 доллара за баррель.

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