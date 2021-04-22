Фьючерсы на золото в среду закрылись на двухмесячном максимуме
МОСКВА, 22 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду завершили с повышением вторую сессию подряд, на самом высоком уровне почти за два месяца.
Увеличение числа случаев более заразных штаммов коронавируса, особенно в Азии и Латинской Америке, может помешать восстановлению мировой экономики после пандемии. В результате золото, являющееся активом-убежищем, получает поддержку.
Опасения относительно распространения коронавируса также оказывают давление на доходность казначейских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно составляла 1,56%. Снижение доходности казначейских облигаций может поддержать спрос на драгоценные металлы, не приносящие купонного дохода.
“Номинальная доходность (казначейских облигаций) снижается с начала 2-го квартала наряду с индексом доллара, — отметил Росс Норманн из Metals Daily. – Доходность казначейских облигаций остается ключевым драйвером (на рынке золота)”.
Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 14,70 доллара, или 0,8%, до 1793,10 доллара за унцию после роста на 0,4% по итогам сессии вторника.
Наиболее активно торгующиеся контракты на золото завершили сессию среды на максимуме с 24 февраля, согласно данным FactSet.
В Индии в последние сутки было зарегистрировано более 250 000 новых случаев коронавируса, а число летальных исходов превысило 1700. Великобритания на этой неделе ввела запрет для большинства въезжающих из этой страны, передает Associated Press.
Индия вышла на второе место в мире после США по числу случаев коронавируса, при этом она занимает четвертое место по количеству летальных исходов (182 553), причем данные показатели для Индии, возможно, занижены.
Драгоценные металлы считаются активом-убежищем в условиях неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.
Между тем “спрос в Азии, чувствительный к динамике котировок, остается высоким. На шанхайской бирже золото торгуется с премией в 10 долларов к котировкам в Лондоне”, — отметил Росс.
“Физический спрос на золотые монеты и слитки в Европе остается высоким, а премии по-прежнему значительные”, — добавил Росс. Возможно, наиболее позитивным фактором является то, что продажи золотых ETF институциональными инвесторами замедлились, а спрос со стороны центральных банков возобновился, заметил эксперт.
“В целом, котировки золота могут пробить сопротивление 1800 долларов, однако пока неясно, как высоко они смогут подняться до тех пор, когда спрос в Азии ослабнет, и цены снова окажутся в боковом тренде”, — добавил Росс.
Майские фьючерсы на серебро недавно подорожали примерно на 73 цента, или на 2,8%, до 26,57 доллара за унцию. Во вторник котировки серебра завершили торги у флэтовой линии.
Майские фьючерсы на медь выросли в цене на 1,6%, до 4,28 доллара за фунт, на максимуме закрытия торгов с конца февраля. Июльские контракты на платину прибавили в цене 1,5%, до 1214,70 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий подорожали на 4,3%, до 2875,60 доллара за унцию, что является рекордным максимумом закрытия.
— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
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