МОСКВА, 22 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду завершили с повышением вторую сессию подряд, на самом высоком уровне почти за два месяца. Цены на нефть завершили торги на недельном минимуме

Увеличение числа случаев более заразных штаммов коронавируса, особенно в Азии и Латинской Америке, может помешать восстановлению мировой экономики после пандемии. В результате золото, являющееся активом-убежищем, получает поддержку.

Опасения относительно распространения коронавируса также оказывают давление на доходность казначейских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно составляла 1,56%. Снижение доходности казначейских облигаций может поддержать спрос на драгоценные металлы, не приносящие купонного дохода.

“Номинальная доходность (казначейских облигаций) снижается с начала 2-го квартала наряду с индексом доллара, — отметил Росс Норманн из Metals Daily. – Доходность казначейских облигаций остается ключевым драйвером (на рынке золота)”.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 14,70 доллара, или 0,8%, до 1793,10 доллара за унцию после роста на 0,4% по итогам сессии вторника.

Наиболее активно торгующиеся контракты на золото завершили сессию среды на максимуме с 24 февраля, согласно данным FactSet.

В Индии в последние сутки было зарегистрировано более 250 000 новых случаев коронавируса, а число летальных исходов превысило 1700. Великобритания на этой неделе ввела запрет для большинства въезжающих из этой страны, передает Associated Press.

Индия вышла на второе место в мире после США по числу случаев коронавируса, при этом она занимает четвертое место по количеству летальных исходов (182 553), причем данные показатели для Индии, возможно, занижены. Биржи США выросли после двухдневного падения

Драгоценные металлы считаются активом-убежищем в условиях неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.

Между тем “спрос в Азии, чувствительный к динамике котировок, остается высоким. На шанхайской бирже золото торгуется с премией в 10 долларов к котировкам в Лондоне”, — отметил Росс.

“Физический спрос на золотые монеты и слитки в Европе остается высоким, а премии по-прежнему значительные”, — добавил Росс. Возможно, наиболее позитивным фактором является то, что продажи золотых ETF институциональными инвесторами замедлились, а спрос со стороны центральных банков возобновился, заметил эксперт.

“В целом, котировки золота могут пробить сопротивление 1800 долларов, однако пока неясно, как высоко они смогут подняться до тех пор, когда спрос в Азии ослабнет, и цены снова окажутся в боковом тренде”, — добавил Росс.

Майские фьючерсы на серебро недавно подорожали примерно на 73 цента, или на 2,8%, до 26,57 доллара за унцию. Во вторник котировки серебра завершили торги у флэтовой линии.

Майские фьючерсы на медь выросли в цене на 1,6%, до 4,28 доллара за фунт, на максимуме закрытия торгов с конца февраля. Июльские контракты на платину прибавили в цене 1,5%, до 1214,70 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий подорожали на 4,3%, до 2875,60 доллара за унцию, что является рекордным максимумом закрытия.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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