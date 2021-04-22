МОСКВА, 22 апр — Dow Jones. Фондовые индексы США в среду выросли после двух дней снижения. Фьючерсы на золото закрылись на двухмесячном максимуме

S&P 500 вырос на 38,48 пункта, или 0,9%, до 4173,42 пункта. Nasdaq Composite вырос на 163,95 пункта, или 1,2%, до 13950,22 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 316,01 пункта, или 0,9%, до 34137,31 пункта.

Акции Netflix понесли наибольшие потери на S&P 500, упав 7,4%, возглавив снижение в S&P 500. Этот гигант потокового видео сообщил, что рост числа подписчиков в 1-м квартале не оправдал ожидания.

Бумаги Norwegian Cruise Line показали одни из наилучших результатов на S&P 500, подорожав на 10%. Акции Carnival выросли на 6,3%.

Доходность 10-летних облигаций США выросли до 1,566% с 1,562% во вторник.

Тем не менее, в ряде стран, в том числе в Индии и Японии, наблюдается новая волна заболеваемости коронавирусом. В результате увеличилась вероятность появления новых препятствий на пути к долгожданному восстановлению мировой экономики. Кроме того, органы здравоохранения предупреждают о возможности появления новых штаммов, резистентным к имеющимся вакцинам. Инвесторы в свете этих опасений притормозили мощное ралли акций, наблюдавшееся в последние недели и способствовавшее росту ключевых индексов к уровням, близким к рекордным.

"На рынке все еще есть риски, особенно связанные с вакцинацией и мутацией вируса, – заметил Шокат Бунглавала, директор по международным смешанным инвестициям в Goldman Sachs Asset Management. – Скорее всего, сохранится несколько волатильная обстановка".

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600, переживший сильнейшее однодневное падение с конца декабря, вырос на 0,7%.

В Азии же большинство индексов финишировали с потерями. Японский Nikkei 225 упал на 2%, а гонконгский Hang Seng лишился 1,8%. Тем временем Shanghai Composite завершил сессию с минимальными изменениями.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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