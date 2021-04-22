МОСКВА, 22 апр — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в среду завершили торги на самом низком уровне чуть более чем за неделю. Трейдеры полагают, что рост заболеваний Covid-19 в Азии повредит спросу на энергоносители. Кроме того, из официальных данных стало известно о неожиданном росте запасов сырой нефти в США на прошлой неделе. Биржи США выросли после двухдневного падения

Майские контракты на нефть WTI на NYMEX снизились 1,32 доллара, или 2,1%, до 61,35 доллара за баррель.Июньские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,25 доллара, или 1,9%, до 65,32 доллара за баррель.

Оба контракта завершили торги на самых низких уровнях с 14 апреля, согласно данным Dow Jones.

Цены на нефть в среду продолжили снижение после выхода еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Согласно данным, представленным Управлением энергетической информации, запасы нефти в США на неделе 10-16 апреля выросли на 600 000 баррелей. Запасы снижались в течение трех предыдущих недель.

Аналитики S&P Global Platts прогнозировали снижение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

Данные также показали сокращение запасов нефти в хранилище Кушинг в штате Оклахома на 1,3 млн баррелей, но общий уровень нефтедобычи в США остался без изменений, на 11 млн баррелей в день.

Запасы бензина сократились на 100 000 баррелей, а запасы дистиллятов – на 1,1 млн баррелей. Прогноз аналитиков S&P Global Platts предполагал рост запасов бензина на 800 000 баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.

Майские фьючерсы на бензин на торгах на NYMEX в среду упали на 1,7% до 1,98 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 1,4% до 1,85 доллара за галлон.

Майские фьючерсы на природный газ снизились на 1,3% до 2,69 доллара за млн БТЕ.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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