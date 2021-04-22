МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг утром незначительно повышается к основным мировым валютам, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США закрылись ростом после двух дней снижения

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 3 копейки — до 76,57 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 92,17 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent в то же время опускается на 0,38% — до 65,07 доллара за баррель.

Читайте также:

Цены на нефть завершили торги на недельном минимуме