2021-04-22T07:22:23+03:00
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2021-04-22T07:22:23+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210422/833516742.html
Курс рубля на открытии торгов символически растет к доллару и евро
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Курс рубля в четверг утром незначительно повышается к основным мировым валютам, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 3... ПРАЙМ, 22.04.2021
рубль, евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг утром незначительно повышается к основным мировым валютам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 3 копейки — до 76,57 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 92,17 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent в то же время опускается на 0,38% — до 65,07 доллара за баррель.
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