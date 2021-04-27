МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Дедолларизация — процесс не быстрый. Даже во взаимных расчетах двух стран, наиболее активно действующих в этом направлении — России и Китая — расчеты в долларах составляют около 50%. В их резервах долларовые активы до сих пор занимают значительную долю. Слишком форсировать этот процесс не выгодно ни одной из стран, да и технически это довольно сложно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов. Финансист назвал момент, когда доллар рухнет быстрее рубля

По его словам, доля доллара в международных расчетах постепенно снижается в течение последних двадцати лет, но это обусловлено не только и не столько мерами по дедолларизации, предпринимаемыми странами, попавшими под американские санкции, но и распространением в качестве валюты международных расчетов евро.

"Если в начале века доля доллара в мировой торговле составляла более 70%, то сейчас она опустилась ниже 50%. Но в излишнем росте спроса на евро не заинтересованы и сами страны ЕС, которые сейчас, в период экономического спада, предпочли бы ослабить свою валюту ради повышения конкурентоспособности", — подчеркивает финансист. Финансист объяснил, как заработать миллионы на "волшебном проценте"

Однако снижение роли доллара в мировой торговле и в качестве резервной валюты вовсе не означает, что доллары обесценятся. Для этого, по мнению Коновалова, необходимы гораздо более катастрофические события, сопоставимые с мировой войной или глубочайшим экономическим кризисом в мировом масштабе, по сравнению с которым негативные события последних десятилетий покажутся мелочью. А при такой ситуации никакие активы не могут считаться достаточно надежными.

"Пока такой сценарий не выглядит неизбежным, то есть никаких причин для того, чтобы бежать избавляться от долларов, нет. Но доля их в составе сбережений в любом случае не должна быть более 30%", — заключает эксперт.

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