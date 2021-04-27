МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник, в то время как инвесторы отыгрывают итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Рубль немного растет вслед за нефтью

По состоянию на 18.22 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62%, до 65,43 доллара за баррель, июньских — на 0,38%, до 65,9 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,74%, до 62,37 доллара за баррель.

Трейдеры оценивают новости с заседания комитета ОПЕК+. Как сообщили источники РИА Новости, комитет рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.

Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ видит оптимизм на рынке нефти и положительную динамику спроса, но необходимо внимательно следить за распространением COVID-19 в Азии.

Распространение коронавируса в Индии остается главным сдерживающим фактором для цен на нефть. Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса.

"Рынку нужна искра, чтобы подтолкнуть его на следующий уровень, а Индия будет мешать этому", — полагает директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), мнение которого приводит агентство Блумберг.