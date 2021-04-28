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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210428/833557666.html
Рубль утром стабилен к доллару и немного укрепляется к евро
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Рубль утром стабилен к доллару и немного укрепляется к евро на фоне незначительно сползающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск... ПРАЙМ, 28.04.2021
евро, доллар, рубль, рынки, валюта, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль утром стабилен к доллару и немного укрепляется к евро на фоне незначительно сползающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 1 копейку – до 74,9 рубля, курс евро снижался на 14 копеек — до 90,43 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра снижается в пределах 0,1% — до 65,8 доллара за баррель.
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