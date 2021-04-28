МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль утром стабилен к доллару и немного укрепляется к евро на фоне незначительно сползающей нефти, следует из данных Московской биржи. S&P 500 и Nasdaq снизились из-за падения акций технологических компаний

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышался на 1 копейку – до 74,9 рубля, курс евро снижался на 14 копеек — до 90,43 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра снижается в пределах 0,1% — до 65,8 доллара за баррель.

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