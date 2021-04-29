МОСКВА, 29 апр — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду снизились по итогам уже второй сессии подряд, оказавшись под давлением из-за растущей доходности гособлигаций США. Американские индексы снизились на фоне заявлений ФРС

Более высокая доходность американских долговых бумаг может оказывать давление на котировки золота и других сырьевых товаров, увеличивая альтернативные издержки владения этими активами, которые не приносят купонного дохода. Деноминированное в долларах США золото при усилении американской валюты становится менее доступным для держателей других валют.

Комитет ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) в среду по итогам очередного заседания, как и ожидалось, "принял решение оставить процентные ставки без изменений, сохраняя прежние темпы покупок гособлигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием", сообщил Джефф Клирман из GraniteShares.

"Несмотря на улучшение перспектив экономики, председатель ФРС (Джером) Пауэлл вновь повторил, что не испытывает опасений по поводу инфляции, и что ФРС продолжит реализовывать беспрецедентные по масштабам меры денежно-кредитного стимулирования с целью достижения полной занятости и целевого уровня инфляции", — сказал эксперт.

"Сочетание крайне мягкой денежно-кредитной политики и огромных государственных расходов создает благоприятные рыночные условия для роста цен на золото, — заявил Клирман. – К этим условиям относятся: растущие опасения по поводу инфляции на фоне улучшение экономической ситуации, рекордно высокое соотношение госдолга (США) и ВВП, потенциальное ослабление доллара и сохранение отрицательных реальных процентных ставок".

Июньские фьючерсы на золото закрылись с понижением на 0,3%, по 1773,90 доллара за тройскую унцию, что стало минимумом с 19 апреля. Во вторник золото подешевело примерно на 0,1%.

Майские фьючерсы на серебро упали в цене на 1,2%, до 26,09 доллара за унцию. Июльские фьючерсы на серебро завершили день с понижением на 1,3%, по 26,12 доллара за унцию.

Наблюдавшееся в последнее время падение котировок золота было вызвано ростом доходности гособлигаций США и усилением доллара, отметил Карло Альберто Де Каса из ActivTrades.

"Котировки не смогли подняться выше психологически важного уровня 1800 долларов за унцию на прошлой неделе. Сейчас золото торгуется в боковом тренде между важным уровнем поддержки на отметке 1750 долларов и сопротивлением на отметке 1800 долларов", — добавил Де Каса.

"Тем не менее, общие перспективы рынка золота остаются умеренно позитивными. Котировки, вероятно, не будут демонстрировать какого-либо выраженного импульса до появления нового катализатора, который поспособствует выходу цен из текущего диапазона", — заявил эксперт.

Июльские фьючерсы на медь на COMEX, самые активно торгующиеся контракты на этот металл, в среду выросли в цене на 0,3%, до 4,50 доллара за фунт, что является максимумом с апреля 2011 года.

Июльские фьючерсы на платину снизились на 3,0%, до 1212,20 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий подешевели на 0,8% до 2930,20 доллара за унцию. Во вторник котировки палладия обновили рекордный максимум.

"Промышленные металлы могут продемонстрировать более стремительный рост, нежели драгоценные металлы, учитывая ожидаемые темпы восстановления мировой экономики и возможное ускорение инфляции", — пишут аналитики Sevens Report Research. Поддержку ценам на промышленные металлы могут также оказать ожидания относительно того, что ФРС придется сворачивать программу количественного смягчения и ужесточить свою денежно-кредитную политику.

"Ужесточение политики ФРС будет означать возможный рост реальных процентных ставок, что может оказать давление на котировки золота. Однако до этого момента ралли цен на этот драгоценный металл может продолжаться на фоне устойчивых инфляционных ожиданий", — подчеркнули в компании.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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