МОСКВА, 29 апр — Dow Jones. Основные американские фондовые индексы в среду снизились после того, как Федеральная резервная система США по итогам очередного заседания заявила о намерении сохранять мягкую денежно-кредитную политику, которая в последние месяцы способствовала ралли на фондовом рынке. Американские индексы снизились на фоне заявлений ФРС

S&P 500 снизился на 3,54 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4183,18 пункта. Индекс на протяжении сессии колебался между небольшим ростом и падением, перейдя к снижению после того, как ФРС объявила о сохранении ключевой ставки на уровне, близком к нулю, и продолжении покупок гособлигаций прежними темпами с целью оказания поддержки экономике.

Dow Jones Industrial Average потерял 164,55 пункта, или 0,5%, достигнув 33820,38 пункта. Nasdaq Composite опустился на 39,19 пункта, или на 0,3%, до 14051,03 пункта.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции после заседания центрального банка подчеркнул, что недавний рост показателей инфляции был обусловлен действием временных факторов, и необходимо дальнейшее существенное улучшение экономической ситуации, прежде чем ФРС начнет сворачивать покупки активов. Такая риторика обнадежила инвесторов, которые опасались, что регулятор может заявить о готовности бороться с ускорением инфляции.

"Пауэлл сообщил инвесторам именно то, что им хотелось услышать: центральный банк еще очень долго будет оказывать поддержку рынку", — сказал Майкл Арон, главный инвестиционный аналитик State Street Global Advisors.

Фондовые индексы США находятся вблизи рекордных уровней, поэтому корпоративным показателям придется преодолеть высокую планку, чтобы оправдать столь щедрую оценку акций. Некоторое беспокойство вызывает также запланированное президентом Байденом повышение налогов и всплеск заболеваемости Covid-19 в Индии.

"Участники рынка ждут, произойдет ли очередной скачок в экономических данных. Они хотят понять, как продвигается восстановление экономики и на какой объем государственного стимулирования можно рассчитывать, – комментирует Виллем Селс, инвестиционный директор HSBC Private Bank. – Мы наблюдаем некий поиск баланса между более текущими высокими доходами, что является положительным фактором, и опасениями насчет того, что грядущее повышение налогов может свести это на нет".

Инвесторы на текущей неделе обращают пристальное внимание на отчетность компаний, в частности, на финансовые показатели технологических гигантов, таких как Apple. После завершения торгов в среду компания отчиталась о рекордной прибыли за январь-март, ввиду чего ее акции прибавили 4,0%.

"Пока реакция на отчетность умеренная. Рынок ожидал значительных улучшений в подтверждение тому, как меняются макроэкономические данные, – сказал Селс. – Смысл сезона отчетности – в получении совершенно новой информации, например, о производстве и производственных затратах".

Акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 3,0%. Во вторник технологический гигант сообщил о рекордных продажах за 1-й квартал, чему способствовали расходы рекламодателей на цифровую рекламу.

Акции Boeing упали на 2,9%, оказав давление на индекс Dow Jones Industrial Average. Авиастроительная компания завершила седьмой квартал подряд с убытком и отразила в отчетности дополнительные расходы на замену президентских самолетов из-за проблем с поставщиком.

Акции Spotify упали на 12,0% после того, как компания заявила, что рост числа пользователей в 1-м квартале замедлился. Бумаги Pinterest подешевели на 15,0% после того, как эта социальная сеть сообщила, что прирост числа пользователей оказался меньше, чем ожидали аналитики.

Акции Texas Instruments упали на 4,4% после того, как этот производитель полупроводников предупредил, что выручка за 2-й квартал будет ниже, чем прогнозировали аналитики.

Президент США Джо Байден позднее в среду намерен изложить часть планов по повышению налогов на доход самых высокооплачиваемых американцев. Эти планы входят в программу с бюджетом в 1,8 триллиона долларов, которая предполагает повышение государственных расходов на образование и детские учреждения.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в среду достигли максимального уровня с 17 марта. Котировки прибавили 1,5%, достигнув 63,86 доллара за баррель, после того, как еженедельные данные Минэнерго США указали на наличие сильного спроса на бензин в преддверии летнего сезона автомобильных поездок.

Доходность казначейских облигаций США снизилась, прервав трехдневный рост. Доходность 10-летних бумаг опустилась до 1,621% с 1,622% во вторник.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 набрал менее 0,1%. Акции Deutsche Bank подскочили более чем на 10,0% после того, как он отчитался о самой высокой квартальной прибыли за последние семь лет.

Основные азиатские рынки в основном завершили торги с повышением. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,4%.

— Авторы Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com, Will Horner, William.Horner@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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