МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов подрастает к доллару и перешел к росту против евро после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США снизились после решения ФРС по процентным ставкам

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 13 копеек, до 74,28 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 89,98 рубля.

На старте торгов доллар снижался на 8 копеек, евро рос на 3 копейки.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,28%, до 66,97 доллара за баррель.

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