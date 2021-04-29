МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов подрастает к доллару и перешел к росту против евро после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. 

Нью-Йоркская фондовая биржа

Фондовые индексы США снизились после решения ФРС по процентным ставкам

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 13 копеек, до 74,28 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 89,98 рубля.

На старте торгов доллар снижался на 8 копеек, евро рос на 3 копейки.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,28%, до 66,97 доллара за баррель.

Читайте также:

Российский фондовый рынок снизился вслед за западными рынками