2021-04-29T07:24:53+03:00
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2021-04-29T07:24:53+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210429/833567893.html
Рубль утром прибавляет к доллару и евро
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Рубль в начале торгов подрастает к доллару и перешел к росту против евро после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 29.04.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов подрастает к доллару и перешел к росту против евро после символического снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижается на 13 копеек, до 74,28 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 89,98 рубля.
На старте торгов доллар снижался на 8 копеек, евро рос на 3 копейки.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,28%, до 66,97 доллара за баррель.
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