МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в большинстве снижаются, несмотря на ралли фондовых индексов США и макростатистику, связанные с коронавирусом опасения сдерживают рисковые настроения трейдеров, свидетельствуют данные торгов. S&P 500 достиг нового рекордного максимума

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,51% — до 3457,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,04%, до 2306,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — уменьшался на 1,61%, до 28832,25 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,78% — до 3149,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,8%, до 7025,4 пункта. Японский Nikkei 225 сокращался на 0,72% — до 28844,5 пункта.

Связанные с коронавирусом опасения сдерживают склонность к риску у азиатских инвесторов в конце рабочей недели. Ситуация остается тревожной в Индии, где суточный прирост числа зараженных достиг 380 тысяч. В Японии показатель тем временем поднялся до отметок января.

Трейдеры оценивают и макростатистику по региону. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле замедлился до 51,1 пункта против 51,9 в марте, что оказалось хуже прогноза. PMI в сфере услуг Китая сократился до 54,9 пункта с 56,3 пункта в марте, что также оказалось ниже ожиданий.

Вместе с этим безработица в Японии в марте неожиданно уменьшилась до 2,6%, хотя аналитики ожидали сохранения индикатора на отметке февраля в 2,9%. Промышленный PMI Японии в апреле при этом поднялся до 53,6 пункта в 52,7 пункта ранее, прогноз составлял 53,3 пункта. Сильная статистика, однако, не смогла дать заметную поддержку японскому индексу.

Снижение индексов произошло также несмотря на рост американских фондовых индексов. Так, в четверг индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды, что произошло на фоне сильной макростатистики по ВВП США.

Читайте также:

Цены на нефть выросли в связи с оптимизмом относительно перспектив спроса