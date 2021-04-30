МОСКВА, 30 апр — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в четверг закрылись с повышением по итогам уже третьей сессии подряд. Подъему котировок способствовал оптимизм по поводу перспектив спроса в летний период, несмотря на резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Индии. Биржи США умеренно выросли в четверг на речи Байдена

"Сохраняются опасения по поводу спроса в Индии из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 в этой стране, которая является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. – сказал Робби Фрейзер из Schneider Electric. – Потребление нефти в Индии уже демонстрирует признаки замедления".

"Тем не менее, недавние экономические данные США продолжают сигнализировать о сильном восстановлении (американской экономики), тогда как в большинстве крупнейших экономик мира люди стали более активно путешествовать", — добавляет он.

Экономика США в 1-м квартале текущего года отметилась стремительным ростом, увеличившись на 6,4% годовых, согласно опубликованным в четверг официальным данным. Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 553 000 против пересмотренного значения 566 000 за прошлую неделю.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 1,8%, по 65,01 доллара США за баррель, что является максимумом с 15 марта.

Июньские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe выросли в цене на 1,9%, до 68,56 доллара за баррель. Наиболее активно торгующиеся июльские контракты на нефть Brent подорожали на 1,9%, до 68,05 доллара за баррель.

В среду Управление энергетической информации Минэнерго сообщило о росте коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 90 000 баррелей, в основном из-за динамики импорта. В то же время ведомство сообщило о повышении загруженности НПЗ и росте спроса на нефтепродукты, напоминает Уоррен Паттерсон, товарно-сырьевой аналитики ING.

При этом Паттерсон делает некоторые предостережения. Российский рынок акций снизился, несмотря на поддержку нефтяных котировок

"Спрос в США, похоже, демонстрирует благоприятную динамику. В то же время рост числа случаев коронавируса в Индии по-прежнему очень тревожит, поскольку он может отразиться на спросе на топливо", – добавляет аналитик. "Индийские НПЗ все больше хотят увеличивать вывоз нефтепродуктов за рубеж на фоне повышения их запасов на внутреннем рынке", – заключает эксперт.

Отчет EIA в среду также указал на сильный спрос на бензин в США. За четырехнедельный период по 23 апреля рост спроса составил 67,5% по сравнению с тем же периодом год назад.

Тем временем майские фьючерсы на бензин на NYMEX выросли в цене на 1,3%, до 2,10 доллара за галлон, а майские фьючерсы на печное топливо подорожали на 1,2%, до 1,96 доллара за галлон.

Фьючерсы на природный газ закрылись с понижением после того, как EIA в четверг сообщило о росте газовых запасов в США на 15 млрд кубических футов за неделю 17-23 апреля. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 9 млрд кубических футов.

Июньские фьючерсы на природный газ подешевели на 1,7%, до 2,91 доллара за млн БТЕ.

Между тем, как передает агентство Associated Press, администрация Джо Байдена рассматривает возможность почти полной отмены некоторых санкций, введенных против Ирана при президенте Трампе. Таким образом, администрация США хотела бы добиться от Ирана возвращения к соблюдению им обязательств в рамках международного соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года.

Ослабление антииранских санкций может позволить стране нарастить экспорт нефти, что должно было вызвать опасения у коалиции нефтедобывающих стран ОПЕК+, которая провела очередное заседание на текущей неделе. Тем не менее, участники встречи приняли решение придерживаться прежнего плана по постепенному наращиванию совокупных объемов добычи в период с мая по июль.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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