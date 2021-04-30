МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают вечером последнего дня апреля на 2%, готовясь при этом завершить апрель общим ростом на 4% по марке Brent и на 5% — по WTI, свидетельствуют данные торгов. Рубль усиливает снижение к доллару вслед за удешевлением нефти

По состоянию на 20.15 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,72%, до 66,88 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 2,08%, до 63,66 доллара за баррель.

Падение цен на нефть в пятницу последовало за их ростом в течение трех предыдущих торговых сессий. При этом накануне стоимость нефти WTI поднялась выше 65 долларов за баррель — впервые с 17 марта. В целом же за апрель нефть подорожала на 4% по марке Brent и на 5% по марке WTI.

Основным фактором, который подтолкнул цены на нефть вверх в последние дни, стали ожидания восстановления глобального спроса на сырьё в свете улучшения экономической ситуации в мире, о чем свидетельствовали статданные из США, Европы и Китая. Кроме того, оптимистичные настроения "нефтебыков" поддержали и действия министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который на минувшем заседании рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия соглашения об ограничении добычи нефти.

При этом буровая активность в США, не входящих в ОПЕК+, остаётся стабильной. Так, компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в Штатах за неделю, завершившуюся 30 апреля, снизилось на одну, до 342 агрегатов.

В то же время рост цен сдерживало и сдерживает (чему свидетельство — сегодняшняя динамика) увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Индии, Бразилии и Японии, странах — крупных импортеров сырья. В целом же аналитики полагают, что общий фон для цен на нефть остается позитивным. "Мировой спрос на нефть в ближайшие месяцы значительно вырастет, что компенсирует падение спроса в Индии и увеличение добычи нефти ОПЕК", — прокомментировал агентству Блумберг глава отдела нефтяных рынков Rystad Energy Бьёрнар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen).