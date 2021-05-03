МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру понедельника перешли к росту и увеличиваются уже более чем на 1% благодаря ослаблению американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США растут на общем оптимизме вопреки макростатистике

По состоянию на 17.19 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,12%, до 67,51 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднимается на 1,34%, до 64,43 доллара за баррель. Ранее днем нефть умеренно дешевела.

Позитива нефтяным котировкам придает ослабление курса доллара к другим основным мировым валютам, в частности, к евро. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,35%, до 90,96 пункта. Как правило, курс американской валюты и нефтяные котировки движутся в противофазе: более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.

В целом же на рынке всё равно сохраняется неопределенность относительно перспектив глобального спроса на нефть. Так, в выходные суточный прирост числа выявленных инфицированных новым коронавирусом в Индии, одном из крупнейших мировых импортеров этого вида сырья, превысил 400 тысяч. Индия находится на втором месте по числу заболевших после США — 19,9 миллиона против 32 миллионов в Штатах.