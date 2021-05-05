Фьючерсы на нефть выросли на ослаблении карантинных ограничений
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть во вторник выросли в цене второй день подряд. Поддержку котировкам оказали ставки трейдеров на то, что ослабление карантинных ограничений в США и Европе будет способствовать росту спроса на топливо к летнему сезону путешествий.
“Сейчас надо следить за авиаперевозками", — говорит Джеймс Уильямс, экономист WTRG Economics. Он уверен, что внутренние и международные перелеты будут налаживаться, несмотря на проблемы в Индии. Учитывая отмену многих ограничений в США и отложенный спрос на отдых, потребление бензина в США этим летом будет расти, считает Уильямс.
Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,20 доллара, или 1,9%, до 65,69 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe подорожали на 1,32 доллара, или почти на 2%, до 68,88 доллара за баррель. В обоих случаях котировки достигли максимумов закрытия с марта, согласно рыночным данным Dow Jones.
Спрос в США растет, и в сочетании с планами Великобритании ослабить ограничения на пассажирские авиаперевозки это "перевешивает тревогу в отношении ухудшения спроса в Индии и ожидания возвращения на рынок иранской нефти”, рассуждает Фил Флинн, старший рыночный аналитик Price Futures Group.
Еврокомиссия в понедельник рекомендовала разрешить въезд полностью вакцинированных туристов, а также лиц из стран "с хорошей эпидемиологической ситуацией". Котировки акций европейских авиакомпаний стремительно подскочили.
Власти ряда штатов США начали отменять локдауны либо объявили о планах по снятию или смягчению ограничений. Среднее число новых случаев коронавируса в стране впервые с октября упало ниже 50 000 в день. Число пассажиров, прошедших через пункты досмотра в аэропортах США, в воскресенье составило почти 1,67 млн, достигнув максимума с середины марта 2020 года, сообщили в Администрации транспортной безопасности.
"Планы по смягчению ограничений на передвижение в Европе радуют быков на рынке нефти. Вместе с комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла об ускорении темпов восстановления экономики США эти планы оказывают поддержку ценам на нефть", — говорит Софи Гриффитс, рыночный аналитик из Oanda.
Улучшение ситуации с коронавирусом в США и Европе контрастирует с проблемами в Индии, третьей стране мира по объемам импорта нефти. В этой стране по-прежнему идет ускоренное распространение коронавируса. Больницы в Индии остаются переполненными, также сохраняется нехватка медсредств, включая кислород.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди "обязался не закрывать индийскую экономику, несмотря на сильное внешнее давление", отметил Флинн в аналитической записке во вторник.
При этом Уильямс из WTRG считает, что рынок "недооценивает негативное влияние ситуации в Индии на спрос".
Между тем страны ОПЕК в апреле оставили объемы добычи в основном без изменений перед запланированным на май увеличением, согласно данным Bloomberg.
Добыча нефти стран ОПЕК в апреле сократилась примерно на 50 000 баррелей в день по сравнению с мартом до 25,27 млн баррелей в день, сообщили в агентстве.
Трейдеры ожидают публикации данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам нефти, которые выйдут в среду.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, полагают, что ведомство сообщит о сокращении коммерческих запасов нефти на отчетной неделе на 3,9 млн баррелей. До этого запасы увеличивались по итогам двух отчетных недель подряд.
По мнению аналитиков, запасы бензина и дистиллятов снизились на 500 000 баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.
Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 2,4% до 2,15 доллара за галлон, достигнув максимальной с июля 2018 года цены закрытия для контрактов с ближайшими сроками поставки. Июньские фьючерсы на печное топливо выросли в цене на 2,4%, почти до 2 долларов за галлон, что является самой высокой ценой закрытия с января 2020 года.
Июньские фьючерсы на природный газ подорожали на 0,03% до 2,97 доллара за млн БТЕ.
— Авторы Myra P. Saefong и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/Financial_market/20210505/833601851.html