МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть во вторник выросли в цене второй день подряд. Поддержку котировкам оказали ставки трейдеров на то, что ослабление карантинных ограничений в США и Европе будет способствовать росту спроса на топливо к летнему сезону путешествий. Рубль вечером укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефти

“Сейчас надо следить за авиаперевозками", — говорит Джеймс Уильямс, экономист WTRG Economics. Он уверен, что внутренние и международные перелеты будут налаживаться, несмотря на проблемы в Индии. Учитывая отмену многих ограничений в США и отложенный спрос на отдых, потребление бензина в США этим летом будет расти, считает Уильямс.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,20 доллара, или 1,9%, до 65,69 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe подорожали на 1,32 доллара, или почти на 2%, до 68,88 доллара за баррель. В обоих случаях котировки достигли максимумов закрытия с марта, согласно рыночным данным Dow Jones.

Спрос в США растет, и в сочетании с планами Великобритании ослабить ограничения на пассажирские авиаперевозки это "перевешивает тревогу в отношении ухудшения спроса в Индии и ожидания возвращения на рынок иранской нефти”, рассуждает Фил Флинн, старший рыночный аналитик Price Futures Group.

Еврокомиссия в понедельник рекомендовала разрешить въезд полностью вакцинированных туристов, а также лиц из стран "с хорошей эпидемиологической ситуацией". Котировки акций европейских авиакомпаний стремительно подскочили.

Власти ряда штатов США начали отменять локдауны либо объявили о планах по снятию или смягчению ограничений. Среднее число новых случаев коронавируса в стране впервые с октября упало ниже 50 000 в день. Число пассажиров, прошедших через пункты досмотра в аэропортах США, в воскресенье составило почти 1,67 млн, достигнув максимума с середины марта 2020 года, сообщили в Администрации транспортной безопасности.

"Планы по смягчению ограничений на передвижение в Европе радуют быков на рынке нефти. Вместе с комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла об ускорении темпов восстановления экономики США эти планы оказывают поддержку ценам на нефть", — говорит Софи Гриффитс, рыночный аналитик из Oanda. Минфин США допустил повышение процентных ставок

Улучшение ситуации с коронавирусом в США и Европе контрастирует с проблемами в Индии, третьей стране мира по объемам импорта нефти. В этой стране по-прежнему идет ускоренное распространение коронавируса. Больницы в Индии остаются переполненными, также сохраняется нехватка медсредств, включая кислород.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди "обязался не закрывать индийскую экономику, несмотря на сильное внешнее давление", отметил Флинн в аналитической записке во вторник.

При этом Уильямс из WTRG считает, что рынок "недооценивает негативное влияние ситуации в Индии на спрос".

Между тем страны ОПЕК в апреле оставили объемы добычи в основном без изменений перед запланированным на май увеличением, согласно данным Bloomberg.

Добыча нефти стран ОПЕК в апреле сократилась примерно на 50 000 баррелей в день по сравнению с мартом до 25,27 млн баррелей в день, сообщили в агентстве.

Трейдеры ожидают публикации данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам нефти, которые выйдут в среду.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, полагают, что ведомство сообщит о сокращении коммерческих запасов нефти на отчетной неделе на 3,9 млн баррелей. До этого запасы увеличивались по итогам двух отчетных недель подряд. Эксперт назвал причину падения курса биткоина

По мнению аналитиков, запасы бензина и дистиллятов снизились на 500 000 баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 2,4% до 2,15 доллара за галлон, достигнув максимальной с июля 2018 года цены закрытия для контрактов с ближайшими сроками поставки. Июньские фьючерсы на печное топливо выросли в цене на 2,4%, почти до 2 долларов за галлон, что является самой высокой ценой закрытия с января 2020 года.

Июньские фьючерсы на природный газ подорожали на 0,03% до 2,97 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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