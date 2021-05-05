МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2021 года вырос на 12% и составил 95,7 триллиона рублей относительно аналогичного показателя годом ранее, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа с 4 мая допускает к торгам 19 иностранных акций

"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2021 года вырос на 12% и составил 95,7 триллиона рублей (85,5 триллиона рублей в апреле 2020 года). Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (+32,6%), валютный рынок (+15,8%), рынок акций (+13,4%), денежный рынок (+5,3%), рынок драгметаллов (рост в 19,9 раза), рынок СПФИ (рост в 11,7 раза)", — указывается в сообщении.

Как поясняет биржа, объем торгов на фондовом рынке в апреле вырос на 6,5% и составил почти 4,417 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 13,4%, до почти 2,386 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 13,4%, составив 108,4 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2,031 триллиона рублей против почти 2,044 триллиона рублей в апреле 2020 года.

Объем торгов на срочном рынке увеличился на 32,6%, до 13,8 триллиона рублей, или 180,8 миллиона контрактов. Среднедневной объем торгов составил 626,6 миллиарда рублей против 472,5 миллиарда рублей в апреле 2020 года. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 176,1 миллиона контрактов, опционными контрактами — 4,7 миллиона контрактов. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 848,4 миллиарда рублей против 440,4 миллиарда рублей в апреле 2020 года. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) вырос в 11,7 раза и достиг 510,8 миллиарда рублей.

Объем торгов на валютном рынке вырос на 15,8%, до 33,7 триллиона рублей. На торги инструментами спот пришлось 9,2 триллиона рублей, на сделки своп и форварды — 24,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,532 триллиона рублей, или 20,1 миллиарда долларов США, по сравнению с почти 1,324 триллиона рублей в апреле 2020 года.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 5,3%, до 42,9 триллиона рублей. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 19,9 раза и составил 24,8 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом — 24,7 миллиарда рублей (или 5,7 тонны), серебром — 0,1 миллиарда рублей (1,8 тонны).

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