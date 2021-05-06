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https://1prime.ru/Financial_market/20210506/833609305.html
Рубль перешел к символическому росту против доллара и евро
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Рубль перешел к символическому росту против доллара и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск четверга снижался... ПРАЙМ, 06.05.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Рубль перешел к символическому росту против доллара и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск четверга снижался на 3 копейки — до 74,83 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 89,84 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,12% — до 69,04 доллара за баррель.
На старте торгов рубль снижался к доллару на 4 копейки — к евро — на 11 копеек.
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