МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Рубль перешел к символическому росту против доллара и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи. DJIA поднялся до рекордной отметки

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск четверга снижался на 3 копейки — до 74,83 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 89,84 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,12% — до 69,04 доллара за баррель.

На старте торгов рубль снижался к доллару на 4 копейки — к евро — на 11 копеек.

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