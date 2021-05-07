МОСКВА, 7 мая — Dow Jones. Цены на золото выросли в четверг, впервые с февраля закрывшись выше психологически важной отметки 1800 долларов за унцию. Поддержку котировкам оказали снижение доходности казначейских облигаций и некоторое ослабление доллара. Американские биржи закрылись уверенным ростом

Генеральный директор Metals Daily Росс Норман отмечает, что превышение этой значимой отметки является большим достижением для золота.

“За последние три недели было совершено пять неудачных попыток штурмовать этот уровень, что еще больше усилило его сопротивление, — говорит он. – Ключевым моментом стало снижение номинальной доходности 10-летних казначейских облигаций, реальная доходность которых, похоже, вновь движется к —1%".

Норман полагает, что "прорыв котировок серебра выше 27 долларов придал золоту дополнительную уверенность для продолжения роста".

Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись ростом на 31,40 доллара США, или 1,8%, до 1815,70 доллара за унцию. Согласно данным FactSet, это самая высокая цена закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов с 12 февраля. В ходе торгов котировки поднимались до 1818,60 доллара за унцию.

Преодоление ключевого уровня 1800 долларов является позитивным моментом, поскольку продолжает формирование серии более высоких максимумов и минимумов, начатое в апреле, говорит портфельный управляющий Potomac Fund Management Дэн Руссо.

Золото испытывало давление с августа прошлого года, но начало восстанавливать позиции после того, как нащупало поддержку на важном техническом уровне, отмечает он, напоминая, что снижение котировок прекратилось после достижения зоны 1670-1690 долларов.

Июньские фьючерсы на серебро подорожали на 96 центов до 27,48 доллара за унцию. Это самая высокая цена закрытия с конца февраля.

Доходность 10-летних гособлигаций США в четверг снизилась до примерно 1,57%, а индекс доллара ICE снизился на 0,4%, до 90,977.

Трейдеры на рынке сырьевых товаров также оценивали решение Банка Англии по программе покупки облигаций.

Восемь членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за сохранение объем программы покупки активов на уровне 875 млрд фунтов. Главный экономист центрального банка Энди Холдейн, который скоро покинет свой пост, проголосовал за сокращение программы покупки активов на 50 млрд фунтов.

Июльские фьючерсы на медь на COMEX подорожали на 1,7% до 4,60 доллара за фунт. Это самая высокая цена закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов с февраля 2011 года. Поддержку котировкам оказывало продолжающееся восстановление мировой экономики.

Июльские контракты на платину закрылись ростом на 2,3% до 1257,60 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на платину потеряли почти 0,9%, закрывшись по 2947,40 доллара за унцию.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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