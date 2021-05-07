МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром незначительно меняется относительно основных резервных валют, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США закрылись ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.20 мск повышался на 2 копейки, до 74,25 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 89,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

В моменте доллар падал до уровня 72,0025 рубля — впервые с конца июля 2020 года, евро – до 89,39 рублей.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,7%, до 68,57 доллара за баррель.

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