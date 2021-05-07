2021-05-07T07:28:08+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210507/833616339.html
Курс рубля мало меняется против доллара и евро
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Рубль в пятницу утром незначительно меняется относительно основных резервных валют, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.20 мск повышался на 2... ПРАЙМ, 07.05.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром незначительно меняется относительно основных резервных валют, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.20 мск повышался на 2 копейки, до 74,25 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 89,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
В моменте доллар падал до уровня 72,0025 рубля — впервые с конца июля 2020 года, евро – до 89,39 рублей.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,7%, до 68,57 доллара за баррель.
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