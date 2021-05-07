МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают снижаться на фоне сложной ситуации с коронавирусом в Индии, но при этом готовятся завершить неделю ростом, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго объяснило новые правила продажи топлива

По состоянию на 17.41 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,41% — до 67,81 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,53%, до 64,37 доллара за баррель.

Несмотря на трехдневное снижение, по итогам недели стоимость нефти обеих марок выросла. Так, сырье марки Brent подорожало на 1,7%, WTI – на 1,4%. Ожидания восстановления спроса в долгосрочной перспективе оказали поддержку котировкам.

"Сильное восстановление спроса во второй половине года в сочетании с хорошей производственной дисциплиной со стороны ОПЕК+, вероятно, приведет к значительному сокращению предложения и окажет поддержку ценам на нефть", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).

В то же время на ближайшие перспективы спроса оказывает давление тяжелая эпидемиологическая обстановка в Индии. В стране фиксируется рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом, ужесточаются карантинные меры в большинстве регионов. Ограничения на передвижения ввели власти 22 из 28 штатов страны и 3 из 8 союзных территорий.