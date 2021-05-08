МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Обычно январь, апрель, май являются благоприятными месяцами для инвесторов, следовательно, и для рубля. Самый точный и всем известный фактор, почти всегда поддерживающий рубль — налоговый период, когда российские экспортеры продают валютную выручку, чтобы рассчитаться по налогам. Ежемесячно, с 20 по 27 число, начинаются продажи валюты, что или сдерживает падение рубл, или его укрепляет. Об этом агентству "Прайм" рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Экономист назвал главное условие для обрушения доллара

"У рубля не наблюдается сезонности по годам или месяцам. Как показывает новейшая российская история, рубль падает в любую погоду, может снижаться и летом, и осенью, и зимой, и весной. Динамика рубля может зависеть от платежей по внешнему долгу. Когда платежи большие — можно посмотреть график на ближайший год на сайте Банка России — тогда рубль находится под давлением", — уточняет эксперт.

Раньше, до введения бюджетного правила, можно было наблюдать сезонность курса нашей валюты, связанную с колебаниями цен на нефть. Цены на нефть обычно растут перед зимним сезоном и летним сезоном отпусков, значит, в эти периоды рубль выглядел стабильней. После введения бюджетного правила эта зависимость сгладилась. "Другие доллары". Неожиданная изнанка мира валютных курсов

"Еще стоит учитывать, что традиционными стрессовыми для российских финансов месяцами являются август-сентябрь. Именно в эти месяцы были зафиксированы кризис 1998 года, кризис 2008 года, снижение рубля в 2014 и 2015 годах", — отмечает аналитик.

"Существует также зависимость курса рубля от уровня рисков на мировых рынках. Если риски выше, то нерезиденты начинают продавать рубль. При снижении рисков покупают рубль и российские активы", — подытожил эксперт.

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