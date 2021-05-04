МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Кредитные договоры, как правило, предусматривают возможность досрочного погашения. С 2011 года российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения кредитов без дополнительных платежей или комиссий. Если же пункт о досрочном погашении долга отсутствует в договоре, то заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней. Однако далеко не все кредитные организации добровольно соблюдают данные требования закона, и порой, за якобы нарушение договора, начисляют штрафы, рассказал агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.
"Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права", — отмечает управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
После погашения банковской задолженности необходимо получить подтверждающий это документ: уведомление или официальное письмо на фирменном бланке кредитной организации, где обязательно стоит подпись ответственного сотрудника и печать.
"Этот документ будет подтверждением того, что ваши обязательства перед банком исполнены, кредит считается погашенным и кредитная организация не имеет к вам претензий", — поясняет Редин.
По его словам, досрочное погашение кредитов, как правило, оказывает положительное влияние на скоринг — индивидуальный кредитный рейтинг заемщика. Оно может свидетельствовать о росте платежеспособности заемщика, а значит, о снижении риска невозврата кредита.
"В результате, банк может в будущем предложить клиенту более выгодную процентную ставку", — заключил юрист.
https://1prime.ru/society/20210504/833581235.html