МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Кредитные договоры, как правило, предусматривают возможность досрочного погашения. С 2011 года российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения кредитов без дополнительных платежей или комиссий. Если же пункт о досрочном погашении долга отсутствует в договоре, то заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней. Однако далеко не все кредитные организации добровольно соблюдают данные требования закона, и порой, за якобы нарушение договора, начисляют штрафы, рассказал агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

"Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права", — отмечает управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Эксперт рассказал, когда банк может забыть про кредит должника возврат займа, ссылаясь на статью 809 ГК РФ. Если же это не поможет, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, советует Гавришев.

После погашения банковской задолженности необходимо получить подтверждающий это документ: уведомление или официальное письмо на фирменном бланке кредитной организации, где обязательно стоит подпись ответственного сотрудника и печать.

"Этот документ будет подтверждением того, что ваши обязательства перед банком исполнены, кредит считается погашенным и кредитная организация не имеет к вам претензий", — поясняет Редин.

По его словам, досрочное погашение кредитов, как правило, оказывает положительное влияние на скоринг — индивидуальный кредитный рейтинг заемщика. Оно может свидетельствовать о росте платежеспособности заемщика, а значит, о снижении риска невозврата кредита.

"В результате, банк может в будущем предложить клиенту более выгодную процентную ставку", — заключил юрист.