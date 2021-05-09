МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Издание "РБК" опросило экспертов и сформулировало шесть признаков того, что инвестиции закончатся потерей денег. Специалисты рассказали, как выбрать активы для вложений начинающему инвестору, на что ориентироваться при выходе на рынок и как избежать убытков.

Отмечается, что фондовый рынок — это всегда риск, но недопущение элементарных ошибок может свести шансы "прогреть" к минимуму. Вероятность неудачи повышается, если инвестор:

Покупает активы, в которых не разбирается. Желательно изучить организации, в которые планируется инвестировать. По крайней мере, хорошо бы знать их историю, планы, ключевые моменты в развитии.

Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер сказал, что если нет понимания, как устроен бизнес компании и как она зарабатывает, лучше выбрать другой актив.

Инвестор не имеет инвестиционной цели или неверно ее формулирует. Среди адекватных целей отмечают диверсификацию активов.

Как отмечает директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни.ру» Александра Краснова, для достижения некоторых целей фондовый рынок лучше не использовать.

«Я знаю историю человека, который вложил свой первоначальный взнос по ипотеке в фондовый рынок, потому что хотел увеличить объем средств. Он инвестировал в марте 2020 года, и тогда рынок сильно обвалился. В итоге, когда подходило время оформлять сделку, денег у него просто не было», — сказала Краснова.

Инвестор не диверсифицирует свой портфель. Это как складывать все яйца в одну корзину. В случае обвала актива, вложения сгорают.

Если распределить инвестиции, к примеру, на акции, золото, недвижимость и т.д., портфель будет сбалансирован. Но стоит помнить, что слишком большое разнообразие активов приводит к упущенной прибыли. Лучший вариант — вкладываться в наиболее изученный инвестором сегмент рынка.

Не рекомендуется делать ставку на популярные акции в "хайповых" отраслях, на компании, где на одного покупателя приходится до половины продаж, а также на компании с большими планами, которые ничем не обеспечены.

Неопытным инвесторам не рекомендуется ипользовать рискованные инструменты.

Фондовый рынок — не казино, отмечает издание. В него не стоит вкладывать последнее. Кроме того, важно выбирать надежные активы.

«Самая опасная вещь, которую может сделать начинающий инвестор — это торговать с «плечом» — заемными средствами брокера. Все наиболее страшные истории, связанные с потерей большого количества денег — именно про такую практику», — отметила Краснова.

Инвестор не интересуется новостями и аналитикой, связанной с фондовым рынком.

Рынок ведет себя все менее рационально. Традиционные индикаторы перестают отражать реальность, считает глава набсовета Московской биржи Олег Вьюгин.

Сообщается, что сейчас фондовым рынком управляют в большей мере СМИ, чем аналитики. Стоимость активов сильно зависит от тональности новостного фона.

Инвестор не проверяет своего брокера на надежность. Большое число неопытных инвесторов привлекает мошенников.

Согласно данным на апрель 2021 года, объем денег на брокерских счетах граждан РФ достиг ₽14 трлн. Фрукты и овощи могут помочь инвесторам оценить риски вложений

Как сообщает эксперт Александра Краснова, если брокер обещает быстрых сверхприбылей, стоит ждать обмана. Работать рекомендуется с надежными брокерами, имеющими лицензию ЦБ РФ. Их список доступен на сайте Центробанка. Рейтинг брокеров имеется на сайте Мосбиржи. Помимо этого, стоит проверить, зарегистрирован ли брокер в РФ.

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