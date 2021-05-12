МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Московская биржа запустила новый сегмент денежного рынка — рынок кредитов, в рамках которого заключена первая сделка, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций слабо меняется на противоречивом внешнем фоне

Рынок кредитов Московской биржи создан по инициативе участников рынка и функционирует на двусторонней основе без участия центрального контрагента (ЦК). В рамках данного сегмента участники фондового рынка и рынка депозитов с ЦК могут привлекать ресурсы от банков, а кредитные организации – привлекать и размещать денежные средства, говорится в релизе торговой площадки.

В настоящий момент к данному сегменту подключены 13 участников, среди которых кредитные организации, инвесткомпании и корпоративные клиенты, отмечается в сообщении Мосбиржи.

Первая сделка состоялась 4 мая между банком "ФК Открытие" и КБ "Аресбанк" на сумму 250 миллионов рублей на срок до семи дней, сказано в релизе.

"Рынок кредитов – новый сегмент денежного рынка Московской биржи. Мы видим большой потенциал в его развитии и интерес к нему как со стороны крупных кредитных организаций, так и со стороны средних коммерческих банков", — приводятся в сообщении слова директора департамента денежного рынка Мосбиржи Сергея Титова.

Представитель торговой площадки ожидает в будущем в рамках данного сегмента заключения не только межбанковских сделок, но и кредитных сделок между банками и корпоративными клиентами, которые смогут получать краткосрочное финансирование от кредитных организаций по рыночным ставкам.