МОСКВА, 14 мая — Dow Jones. Цены на золото немного выросли по итогам торгов в четверг после снижения в течение двух предыдущих сессий на фоне опасений, связанных с ростом инфляции. Американские индексы выросли впервые на текущей неделе

"Глядя на то, как падали цены на золото и серебро на фоне данных по инфляции, очевидно, что драгоценные металлы по-прежнему не том положении, чтобы извлечь выгоду из ее роста", — пишут аналитики Zaner.

Опубликованные в среду данные показали, что индекс потребительских цен в США в апреле поднялся на 0,8%, что стало самым сильным месячным ростом с 2009 года. За последние 12 месяцев темпы инфляции составили 4,2% против 2,6% за период с марта 2020 по март 2021. Это самое сильное ускорение инфляции с 2008 года.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 1,20 доллара, или почти на 0,1%, до 1824 доллара за унцию.

Июльские фьючерсы на серебро снизились на 0,7% до 27,06 доллара за унцию.

Июльские фьючерсы на медь упали на 1% до 4,69 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину упали в цене на 1,6% до 1206,50 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий выросли почти на 0,6% до 2864,60 доллара за унцию.

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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