2021-05-14T07:20:27+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210514/833658952.html
Рубль утром слегка снижается против доллара и евро
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Рубль утром пятницы слегка снижается против доллара и евро после ощутимого роста в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск... ПРАЙМ, 14.05.2021
евро, доллар, рубль, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Рубль утром пятницы слегка снижается против доллара и евро после ощутимого роста в четверг, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 2 копейки — до 74,1 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,55 рубля. В четверг доллар упал на 55 копеек, до 74,08 рубля, евро — на 68 копеек, до 89,45 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,4% — до 66,8 доллара за баррель.
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