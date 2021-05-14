МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Рубль утром пятницы слегка снижается против доллара и евро после ощутимого роста в четверг, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США резко выросли после трех дней снижения пунктов

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 2 копейки — до 74,1 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,55 рубля. В четверг доллар упал на 55 копеек, до 74,08 рубля, евро — на 68 копеек, до 89,45 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,4% — до 66,8 доллара за баррель.

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