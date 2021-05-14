МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу после восстановления на рынках США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США резко выросли после трех дней снижения пунктов

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,21% — до 3471,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,38%, до 2284,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,92%, до 27970,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,76% — до 3145,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 7032 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,2%, до 28051 пункта.

На азиатском фондовом рынке в пятницу наблюдается резкий рост после восстановления американских бирж, которые выросли по итогам четверга до 1,3%.

Данный рост обусловлен коррекцией после двух дней снижения и положительными данными по рынку труда США. Так, число первичных заявок в стране на пособие по безработице за неделю по 8 мая снизилось на 34 тысячи, до 473 тысяч, что оказалось меньше ожидаемых 490 тысяч.

По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок может поддерживать рост в течение дня, учитывая силу восстановления рынков США и более высокие, чем ожидалось, еженедельные показатели количества заявок на пособие по безработице.

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