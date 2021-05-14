Фондовые биржи АТР растут вслед за рынками США
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу после восстановления на рынках США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,21% — до 3471,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,38%, до 2284,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,92%, до 27970,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,76% — до 3145,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 7032 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,2%, до 28051 пункта.
На азиатском фондовом рынке в пятницу наблюдается резкий рост после восстановления американских бирж, которые выросли по итогам четверга до 1,3%.
Данный рост обусловлен коррекцией после двух дней снижения и положительными данными по рынку труда США. Так, число первичных заявок в стране на пособие по безработице за неделю по 8 мая снизилось на 34 тысячи, до 473 тысяч, что оказалось меньше ожидаемых 490 тысяч.
По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок может поддерживать рост в течение дня, учитывая силу восстановления рынков США и более высокие, чем ожидалось, еженедельные показатели количества заявок на пособие по безработице.
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